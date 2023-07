Africa: presidente egiziano Al Sisi al summit di Mosca, “sbloccare l’export di grano”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario raggiungere quanto prima una soluzione consensuale al dossier dell’esportazione del grano ai Paesi africani attraverso il Mar Nero. Lo ha detto il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, al vertice russo-africano di San Pietroburgo. Il capo dello Stato nordafricano ha spiegato che la “visione” dell’Egitto si basa su quattro pilastri: primo, rispetto della sovranità e dell’indipendenza degli Stati del continente; secondo, trovare soluzioni sostenibili alla risoluzione dei conflitti, prevenendo il ricorso a sanzioni economiche penalizzanti per tutti; terzo, trovare soluzioni urgenti per fornire cibo e fertilizzanti a prezzi che aiutino l’Africa a superare la crisi attuale, anche con progetti volti a sviluppare l’agricoltura sostenibile; quarto e ultimo punto, più peso dell’Africa all’interno dei forum internazionali esistenti, in particolare nel G20, e una riforma delle istituzioni finanziarie internazionali con il sostegno dei “partner e degli amici russi”. (segue) (Cae)