Imprese: Castagna (Banco Bpm), soddisfatti per risultato stress test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo soddisfatti dell’esito finale dello stress test. Abbiamo migliorato la nostra performance rispetto ai precedenti esercizi e vengono confermate le nostre capacità di generare valore, nello scenario base, e di resistere ai forti shock in quello avverso". Lo comunica l'amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna in merito al 2023 EU-wide stress test condotto dall’European Banking Authority (EBA) in collaborazione con Banca d’Italia, la Banca Centrale Europea (BCE) e il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (ESRB – European Systemic Risk Board). "In particolare - aggiunge Castagna - nello scenario base siamo classificati tra i migliori in termini di miglioramento di Cet1 e siamo in grado di resistere ai forti shock in quello avverso: il capitale che registriamo nello scenario adverse è migliore di due punti percentuali di quello ottenuto nello stress test del ’21 pur a fronte dello scenario più negativo mai utilizzato in un esercizio di stress" conclude Castagna. (Com)