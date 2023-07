Libia-Usa: ministra Esteri e consigliere Chollet esprimono preoccupazione per sicurezza Niger (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, il primo ministro libico Abdulhamid al Dabaiba ha espresso profonda preoccupazione per le notizie dal Niger riguardo il tentativo di colpo di Stato in corso per mano di elementi della Guardia presidenziale, che metterebbero a rischio la stabilità del Paese vicino. Dabaiba ha sottolineato in una nota pubblicata sulla sua pagina Facebook ufficiale "l'adesione ai principi dell'Unione africana, che rifiuta i cambiamenti incostituzionali dei governi". "Uniamo la nostra voce con l'Unione africana e la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas) nel loro appello per il ritorno alla stabilità e il ripristino dell'unità delle istituzioni democratiche nigerine", ha scritto. Il premier libico ha anche chiesto "la fine immediata di queste mosse militari che minano la sicurezza e la stabilità della regione e costituiscono una fonte di preoccupazione per tutti i Paesi vicini e per la comunità internazionale". (segue) (Lit)