Italia-Usa: Meloni chiude oggi visita a Washington, da Biden gratitudine su Ucraina e sostegno al "piano Mattei"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, tornerà domani a Roma dopo la sua missione negli Stati Uniti, la prima dall’insediamento del suo governo. Durante la visita di due giorni, la premier ha avuto ieri un bilaterale alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il quale ha ribadito la centralità della partnership tra Roma e Washington sul piano transatlantico per la sicurezza dei due Paesi. La discussione si è incentrata su una serie di temi strategici, primo fra tutti la guerra in Ucraina. Durante le dichiarazioni pubbliche prima del faccia a faccia a porte chiuse, Biden ha ringraziato il governo per l’assistenza fornita a Kiev, affermando che l’Italia “è forte” nel sostegno all’Ucraina. Un messaggio ribadito anche dalla premier, che si è dichiarata “fiera” del fatto che l’Italia “ha fatto la sua parte sin dall’inizio”. La scelta italiana di sostenere Kiev senza esitazioni né mezzi termini, che ha contribuito a consolidare negli ultimi mesi il rapporto tra il governo e l’amministrazione Biden, è stata ribadita anche alla conferenza stampa organizzata dalla presidente all’ambasciata d’Italia. “Rimanere al fianco dell’Ucraina rappresenta l’unica via per raggiungere una soluzione diplomatica al conflitto, e chi sostiene la bizzarra tesi per cui gli alleati di Kiev stanno favorendo la guerra si sbaglia: è esattamente il contrario”, ha detto ai giornalisti, aggiungendo che avere aiutato l’Ucraina a resistere all’invasione per oltre 500 giorni significa “costruire uno stallo, che è la base negoziale più potente di tutte: la diplomazia ha bisogno di un certo grado di equilibrio, che abbiamo costruito in questo modo”. (segue) (Was)