Italia-Usa: Meloni chiude oggi visita a Washington, da Biden gratitudine su Ucraina e sostegno al "piano Mattei" (2)

- Il secondo grande tema affrontato durante il bilaterale riguarda la necessità di garantire la sicurezza e la stabilità nella regione del Mediterraneo, alla luce delle crisi in corso in diversi Paesi africani e delle problematiche relative ai flussi migratori incontrollati verso le nazioni dell’Europa meridionale. In questo senso, vista anche la centralità dell’Africa nell’agenda dell’imminente presidenza di turno italiana del G7, il colloquio con Biden ha rappresentato per Meloni una importante occasione per assicurarsi il sostegno di Washington al “piano Mattei”, la strategia del governo italiano per rafforzare il coordinamento con i Paesi africani al fine garantirne lo sviluppo economico e fare fronte alle numerose crisi umanitarie che interessano il continente, oltre alla gestione dei flussi migratori. Alla Casa Bianca, la premier ha affermato che l’Occidente può giocare un “ruolo cruciale” in Africa, sottolineando la necessità di avviare una interlocuzione in buona fede con quelle nazioni che “hanno perso la fiducia nei nostri confronti”, spesso a causa dello sfruttamento delle risorse naturali presenti nei loro territori. “Ignorare quanto sta accadendo in Africa rischia di essere un errore strategico sul piano geopolitico”, ha spiegato la Meloni in conferenza stampa, affermando di aver riscontrato, da parte di Biden, una grande attenzione ed interesse nei confronti della necessità di adottare un approccio più attento alle esigenze dei Paesi africani. (segue) (Was)