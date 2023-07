Italia-Usa: Meloni chiude oggi visita a Washington, da Biden gratitudine su Ucraina e sostegno al "piano Mattei" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La necessità di stabilizzare il Mediterraneo, non solo sul piano dell’immigrazione ma anche nel contrasto alle organizzazioni terroristiche internazionali, è stata ribadita anche nella dichiarazione congiunta pubblicata al termine del colloquio, nella quale il “piano Mattei” è stato valutato positivamente dalle controparti statunitensi. Nella dichiarazione è stato anche elogiato il lavoro di mediazione portato avanti dall’Italia nel quadro del processo che ha consentito di raggiungere un accordo tra la Commissione europea e le autorità tunisine, oltre alle conclusioni della Conferenza internazionale sulle migrazioni e lo sviluppo che ha avuto luogo a Roma il 23 luglio scorso. Un dettaglio importante, all’interno della dichiarazione congiunta, riguarda la menzione alla candidatura della capitale italiana ad ospitare l’esposizione universale del 2030, che è stata “accolta positivamente” dalle autorità di Washington, sebbene non abbiano sostenuto ufficialmente la proposta. Meno risalto, invece, è stato dato al tema del memorandum sulla Nuova via della seta, iniziativa con cui il presidente cinese, Xi Jinping, vuole assicurarsi una rete globale di infrastrutture capace di sostenere il commercio della Cina. (segue) (Was)