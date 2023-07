Italia-Usa: Meloni chiude oggi visita a Washington, da Biden gratitudine su Ucraina e sostegno al "piano Mattei" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

L'accordo, siglato nel marzo del 2019 da Luigi Di Maio, allora ministro dello Sviluppo economico del primo governo Conte, è in scadenza a fine anno, e nei giorni scorsi diversi organi di stampa hanno anticipato un possibile annuncio ufficiale in merito all'uscita dell'Italia. Durante la conferenza stampa, la premier si è limitata a dire di aver discusso il tema con Biden, specificando però che da parte di Washington non sono arrivate "richieste o pretese" in merito all'adesione dell'Italia all'iniziativa cinese. La discussione, secondo la presidente, si è incentrata piuttosto sulla necessità di mettere in sicurezza le catene di approvvigionamento strategiche a livello globale: un tema sul quale ci sarebbe "grande convergenza" tra Italia e Stati Uniti. "La competizione proveniente da Paesi che non rispettano i nostri standard in termini di sicurezza, tutela dei lavoratori e rispetto dell'ambiente mette a rischio le nostre aziende: la mancanza di regole sta mostrando i propri limiti, e dobbiamo trovare un giusto equilibrio tra l'apertura dei mercati e la necessità di rafforzare la convergenza tra i Paesi occidentali a tutela delle rispettive basi industriali", ha detto la premier, che in conferenza stampa ha anche annunciato di essere intenzionata a recarsi in visita in Cina, dopo essere stata invitata "più volte". "Non è stata ancora calendarizzata, ma credo che debba essere una delle prossime missioni da organizzare", ha spiegato. Dalla Cina, inoltre, è recentemente tornato l'ex segretario di Stato Usa Henry Kissinger, che la premier ha incontrato questo pomeriggio a Villa Firenze, residenza dell'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia.