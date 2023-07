Italia-Usa: Meloni chiude oggi visita a Washington, da Biden gratitudine su Ucraina e sostegno al "piano Mattei" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier, che questa mattina si è anche recata in visita al cimitero di Arlington, in Virginia, per partecipare alla cerimonia di cambio della guardia, deporre una corona di fiori alla tomba del milite ignoto e rendere omaggio agli italiani sepolti nella struttura, ha anche incontrato la leadership democratica e repubblicana al Congresso, nella mattinata di ieri. Dopo una colazione di lavoro al Senato, la presidente ha avuto un colloquio bilaterale con il repubblicano Kevin McCarthy, presidente della Camera dei rappresentanti. “La visita a Washington della presidente Meloni è molto importante, essendo lei una dei leader che più ci hanno impressionato: ha dimostrato di saper guardare avanti per garantire la coesione europea, mostrando vera e propria leadership nel sostegno all’Ucraina”, ha detto il repubblicano della California, aggiungendo che “con lei, il legame tra Italia e Stati Uniti non potrà che rafforzarsi ulteriormente”. Gli importanti legami che uniscono i due Paesi, non solo sul piano politico ma anche socioculturale, vista la grande comunità italoamericana negli Usa, sono stati ribaditi anche dalla premier. Durante una dichiarazione congiunta con McCarthy al Congresso, la presidente ha affermato che la relazione tra Italia e Usa è “essenziale: oggi più che mai, in un momento storico complesso, dobbiamo poter contare uno sull’altro”. (segue) (Was)