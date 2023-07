Italia-Usa: Meloni chiude oggi visita a Washington, da Biden gratitudine su Ucraina e sostegno al "piano Mattei" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Particolare attenzione, infine, è stata dedicata ai rapporti economici e commerciali tra i due Paesi. Durante il bilaterale alla Casa Bianca, Biden ha espresso soddisfazione per l’interscambio commerciale tra Italia e Stati Uniti. “Non vedo perché non possa crescere ulteriormente”, ha aggiunto, ribadendo l’interesse Usa ad approfondire la cooperazione bilaterale in settori strategici come l’aerospazio, il sostegno ai Paesi in via di sviluppo e la gestione della crisi migratoria nel Mediterraneo. Una cooperazione che, secondo la premier, è “estremamente solida”. Una possibile occasione di confronto con le aziende italiane presenti negli Stati Uniti, inoltre, potrà essere rappresentata dal ricevimento organizzato per stasera a Villa Firenze in onore della premier, al quale prenderà parte anche il vice segretario di Stato Usa, Richard Verma. (Was)