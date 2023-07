Pnrr: Città metropolitana Roma, allarme per definanziamento Piani urbani integrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La notizia che si sta diffondendo in queste ore, secondo cui il Governo Meloni starebbe proponendo il definanziamento, all'interno del Pnrr, dei Piani urbani integrati, qualora fondata, "ci auguriamo non colpisca Roma e la sua Città Metropolitana. Questi due Enti si sono confermati fino ad oggi amministrazioni virtuose nel raggiungimento degli obiettivi del Pnrr, rispettando pressoché al 100 per cento tutte le scadenze previste dal programma internazionale". Così in una nota il Vicesindaco di Città Metropolitana di Roma Capitale e Delegato al Pnrr, Pierluigi Sanna, e la Consigliera Delegata al Bilancio e Patrimonio del medesimo Ente, oltre che Vicepresidente della Commissione speciale capitolina Pnrr, Cristina Michetelli. "Il lavoro svolto dagli uffici dei due enti sui tre Piani urbani integrati di Santa Maria della Pietà, Corviale e Tor Bella Monaca di Roma, sulle biblioteche e gli impianti sportivi della Capitale e degli altri 120 comuni metropolitani è stato eccellente e rappresenta un esempio da replicare. Tuttavia, se così fosse, significherebbe sottrarre 330 milioni di euro ai soggetti più fragili, ai territori più sofferenti, alle generazioni che maggiormente hanno bisogno di servizi, come giovani e anziani, ai ragazzi che attendono nuovi centri di aggregazione e di crescita culturale. Al contrario, ci aspettiamo che la Premier Meloni e il Ministro Fitto diano seguito alle richieste di nuovi fondi avanzate formalmente dal Sindaco Roberto Gualtieri per l'efficientamento energetico degli istituti scolastici superiori della Capitale e del territorio metropolitano, necessari per la messa in sucurezza delle scuole dei nostri studenti". Così concludono Sanna e Michetelli. (Com)