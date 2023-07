Reddito cittadinanza: Fratoianni (Avs), in sms mandato a 169 mila famiglie c'è mancanza di rispetto governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un semplice e burocratico sms di poche righe per comunicare a 169 mila famiglie la sospensione del Reddito di cittadinanza. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. “Nessuna presa in carico, nessuna soluzione o programma alternativo, solo un sms per lasciare in mezzo a una strada migliaia di persone in mezzo a una torrida estate di carrelli della spesa sempre più vuoti, inflazione galoppante, affitti da pagare e bollette che scadono”, sottolinea Fratoianni, che aggiunge: “Un peso enorme lasciato sulle spalle dei servizi sociali territoriali, già sovraccarichi e in affanno nelle aree più colpite dai tagli al reddito. Nella modalità della comunicazione, un sms, c'è tutta la mancanza di rispetto per le persone in difficoltà di questo governo. Il medium è il messaggio, diceva Marshall McLuhan e la loro assenza di empatia fa paura. Lotteremo per la reintroduzione di misure alternative al Reddito di cittadinanza, per dare una mano a chi è senza lavoro, non può o non riesce a lavorare”. (Rin)