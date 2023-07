Viabilità: Autostrade, chiusa per 5 ore tratto allacciamento Gra-Settebagni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori alla segnaletica orizzontale, dalle 23:00 di lunedì 31 luglio alle 4:00 di martedì 1 agosto, sarà chiuso il tratto compreso l'allacciamento con il Gra (Grande raccordo anulare di Roma) e Settebagni verso la A1 Milano-Napoli. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio "Salaria est", situata nel suddetto tratto. In alternativa, si consiglia percorrere la SS4 Salaria ed entrare sulla Diramazione Roma Nord allo svincolo di Settebagni. (Com)