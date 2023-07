Enti locali: Gasparri (FI), opportuno differimento scadenza approvazione bilanci di previsione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molto opportuna la decisione presa oggi dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali annunciata dalla nostra sottosegretaria al ministero dell'Economia e delle Finanze, Sandra Savino, sul differimento, al 15 settembre, della scadenza per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali. Così in una nota il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti locali di Forza Italia. “Era una decisione attesa sui territori ed è bene che sia stata presa tempestivamente. Quindi le amministrazioni locali avranno più tempo per i loro adempimenti in una fase molto complessa, tra avvenimenti atmosferici ed altre problematiche che appesantiscono il lavoro dei sindaci e delle amministrazioni. Salutiamo quindi con favore la decisione presa", aggiunge Gasparri. (Rin)