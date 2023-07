Italia-Usa: consolato a Detroit, seconda edizione della mostra LoveITDetroit affidata da Ludovica Serafini e Roberto Palomba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il successo dell’edizione 2022, il consolato d’Italia a Detroit e la Dante Alighieri Society of Michigan hanno deciso di confermare la loro presenza anche in occasione dell’edizione 2023 del Mese del design a Detroit, attraverso il progetto chiamato “LoveITDetroit”, che ha vinto il primo bando della Farnesina per la “Città della creatività italiana nel mondo”. Lo riferisce una nota del consolato italiano, Con base a Detroit, città simbolo del design Unesco negli Stati Uniti, la mostra sarà aperta al pubblico e disponibile dal 1 al 30 settembre. L’installazione sarà anche la sede di 12 eventi in presenza (riguardanti i settori che spaziano dall’aerospazio alla moda, dalla mobilità sostenibile al vino, dall’opera al cinema). Per l’occasione, il consolato d’Italia a Detroit, rappresentato dalla console Allegra Baistrocchi, ha nuovamente confermato a Ludovica Serafini e Roberto Palomba, quali ambasciatori del design italiano nel mondo e catalizzatori di molteplici progetti internazionali, il ruolo di progettisti e curatori della mostra. Nell’edizione 2023, LoveITDetroit si proporrà ancora una volta di attirare l'attenzione del pubblico internazionale, elevando ed esaltando la visione del Made in Italy. In particolare, l'installazione metterà in evidenza come le aziende italiane abbiano intrapreso un percorso dedicato alla sostenibilità, integrando tale approccio nella loro creatività. (segue) (Was)