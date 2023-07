Italia-Usa: consolato a Detroit, seconda edizione della mostra LoveITDetroit affidata da Ludovica Serafini e Roberto Palomba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra celebrerà l'incontro tra la creatività italiana e la sostenibilità ambientale. La serata inaugurale sarà dedicata alla transizione ecologica di Kartell, che celebrerà i 20 anni della “Louis Ghost” di Phillipe Starck (60 per cento meno inquinante oggi rispetto alla sua versione iniziale) affiancate dalla rechair (completamente realizzate con le capsule della Illy), che verranno dipinte dai 6 più importanti artisti di Detroit, esposti per l’intero mese, e poi messe all’asta a fini benefici. “Possiamo definire il nostro approccio al design come olistico: noi sviluppiamo ogni dettaglio focalizzandoci sull’immagine di insieme perché, alla fine, tutti i singoli elementi del design si uniscano in una singola identità”, hanno detto i due architetti. L'installazione mostrerà come le aziende italiane siano all'avanguardia nell'adozione di pratiche e processi sostenibili lungo l'intera catena di produzione. Saranno evidenziati i progressi compiuti nell'uso di materiali riciclati, l'ottimizzazione dell'efficienza energetica e l'adozione di processi produttivi a basso impatto ambientale. (segue) (Was)