Sport: Lupi, auguri a nuovi presidente Mezzaroma e Ad Nepi di Sport e Salute

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- I migliori auguri al nuovo presidente di Sport e Salute Spa Marco Mezzaroma e al nuovo Amministratore delegato Diego Nepi Molineris. Lo dichiara in una nota il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi. “Il loro lavoro si avvarrà di tutti i risultati raggiunti dall'amministratore delegato uscente Vito Cozzoli, che in questi anni ha dimostrato forte impegno, anche per portare avanti iniziative a favore di uno stile di vita sano, e tramite i tanti progetti realizzati ha messo al centro tutto lo sport italiano, aiutandolo a raggiungere la posizione di tutto rispetto che occupa insieme a tutte le altre nazioni. A lui i migliori auguri per il suo futuro professionale”, aggiunge Lupi. (Rin)