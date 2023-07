Usa: Senato, democratici chiedono indagine federale su breccia nella sicurezza di Microsoft

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico Ron Wyden ha scritto una lettera al dipartimento della Giustizia e alla Commissione federale per il commercio (Ftc), chiedendo al governo federale di avviare una indagine sulla recente breccia nella sicurezza di Microsoft da parte di hacker legati al governo cinese. Nel documento, il senatore dell’Oregon ha chiesto al governo di ritenere Microsoft “responsabile, per le sue negligenze in termini di sicurezza”. La società fondata da Bill Gates ha recentemente annunciato una breccia nella sicurezza da parte di un gruppo di hacker cinesi, che ha avuto accesso alle caselle di posta elettronica di diverse agenzie e funzionari del governo. Tra questi figurano la segretaria al Commercio, Gina Raimondo, e l’ambasciatore Usa in Cina, Nicholas Burns. (Was)