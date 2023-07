Giubileo: al via i cantieri e la stretta sul traffico, 18 mesi di disagi per rinnovare Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’area del primo cantiere che renderà pedonale piazza Pia, quella che collega San Pietro e Castel Sant’Angelo attraverso via della Conciliazione, sarà realizzato un sottopassaggio destinato alle auto, e sarà invertito il senso di marcia su più strade: sull’asse da via Virgilio a via Damiata in Prati si procederà in direzione Clodio, sull’asse da via Fabio Massimo a via Terenzio si transiterà in direzione centro. Dal 20 agosto su via di Porta Castello e via della Traspontina il senso di marcia cambierà e i veicoli saranno diretti verso Ponte Vittorio Emanuele, il quale diventerà a doppio senso all’inglese e consentirà la svolta sui due lati del lungotevere. E in futuro, a cantieri ultimati, in via della Conciliazione il transito sarà consentito soltanto ai mezzi di servizio e di soccorso sulle complanari e nell’attraversamento di via della Traspontina. (segue) (Rer)