Giubileo: al via i cantieri e la stretta sul traffico, 18 mesi di disagi per rinnovare Roma (3)

- Nell’area del secondo cantiere, tra piazza della Repubblica e la stazione Termini, al momento la viabilità è invariata. A termine dei lavori, che procedono a lotti e finiranno tra settembre e dicembre 2024, via Vittorio Emanuele Orlando sarà a doppio senso fino a via Parigi, su via Cernaia transiteranno soltanto i mezzi del trasporto pubblico e via Romita sarà pedonale per favorire l’afflusso e il deflusso dei turisti nell’area archeologica delle Terme di Diocleziano. Accanto a tutto questo, nei prossimi 18 mesi, nuove misure interverranno a regolare e riprogrammare la mobilità urbana. Da novembre scattano le prime limitazioni per i mezzi più inquinanti nella Ztl verde, i 51 varchi abbracciano una porzione di territorio pari al 45 per cento di quello incluso nel raccordo anulare e al 16 per cento di tutta l’estensione della città. Da dicembre 2024 scatterà la Congestion Charge, la seconda Ztl a pedaggio, sul modello di quella del centro storico, e che abbraccerà i quartieri Prati e Trionfale, Testaccio e San Giovanni, Ostiense, Gianicolense, Monteverde fino a Castel Sant’Angelo e al Vaticano. (segue) (Rer)