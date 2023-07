Giubileo: al via i cantieri e la stretta sul traffico, 18 mesi di disagi per rinnovare Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una città con poche auto e molti mezzi pubblici, in cui turisti e residenti saltano da un bus a un monopattino passando per un taxi e pagano con un app a fine giornata. È questa la Roma che il sindaco, commissario di governo, ha promesso per il Giubileo. Ma per evitare che i disagi dei prossimi 18 mesi diventino quelli dei successivi 18 anni sarà necessario che tutte le misure previste (dall’aumento delle licenze taxi alla realizzazione dei nuovi parcheggi) procedano serratamente e di pari passo ai cantieri. (Rer)