Reddito cittadinanza: Cgil e Fp, è necessaria una proroga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi un sms dell'Inps ha annunciato a centinaia di migliaia di beneficiari del Reddito di cittadinanza la sospensione, dal primo agosto, del sostegno economico, come previsto dal decreto lavoro, convertito in legge poche settimane fa. Così, semplicemente, 169 mila persone, tra i 18 e i 59 anni, scoprono di essere occupabili, di non aver più diritto nemmeno ad un euro, a prescindere dalla loro condizione di vulnerabilità. Unica speranza per migliaia di famiglie in povertà rimane l'essere prese in carico dai servizi sociali comunali, quei servizi sociali e quella presa in carico che il governo ha sacrificato sull'altare di una presunta 'occupabilità' che non tiene conto dei bisogni e delle fragilità delle persone". Lo dichiarano in una nota Cgil e Fp. "A questo punto - proseguono - toccherà agli assistenti sociali e alla fragile rete dei servizi sociali dei Comuni, debole soprattutto al sud dove ci sono la maggioranza dei percettori del Rdc, confrontarsi con il disagio e la disperazione di molte persone che perdono l'unico reddito e che hanno solo poche settimane per non perdere il beneficio economico. Migliaia di domande davanti a poche unità di assistenti sociali e allo scarso personale dei servizi, a volte precario". (segue) (Com)