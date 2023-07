Usa: Biden approva riforma del Codice di giustizia militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha approvato una importante riforma del Codice di giustizia militare (Ucmj), privando i vertici delle Forze armate dell’autorità nella gestione dei casi di violenza sessuale, stupro e omicidio al fine di garantire indagini indipendenti relativamente ad incidenti di questo tipo. La Casa Bianca ha pubblicato un ordine esecutivo dopo anni di pressioni da parte di esponenti del Congresso e vittime di abusi sessuali, secondo i quali troppo spesso i militari colpevoli di tali reati non vengono perseguiti. “Si tratta di un punto di svolta per le vittime di violenza di genere all’interno delle Forze armate”, si legge nella nota della presidenza Usa. Il Pentagono ha accolto nel 2021 una proposta di legge sponsorizzata dalla senatrice democratica Kirsten Gillibrand, e Biden ha firmato il testo poco dopo il Natale dello stesso anno, nonostante l’opposizione dei vertici militari. Da allora, il dipartimento della Difesa ha lavorato per creare una squadra di procuratori speciali che si occuperà di gestire i casi di violenza sessuale e altri reati “di alto profilo”. L’ordine esecutivo di Biden rappresenta l’ultimo passaggio nel processo di ratifica della riforma, in base alla quale i vertici militari non avranno più l’autorità esclusiva nella gestione delle indagini relativi ai suddetti reati. (Was)