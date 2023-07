Lavoro: Borghi (Az-Iv), presenteremo ddl per partecipazione lavoratori a utili imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema del salario non è risolvibile attraverso una legge che ne determina il valore. Il salario minimo ricorda il balcone dal quale i Cinque stelle annunciarono di aver abolito la povertà. Questa è una operazione massimalista, e non a caso Conte tiene a rimarcare che il disegno di legge è a sua prima firma. Noi siamo invece per la partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese, cosa che la Cgil non ha mai voluto. Presenteremo un ddl che preveda questa partecipazione, e la presenza degli operai nei consigli di amministrazione delle società. È così che si aiutano le retribuzioni, non a chiacchiere. È questa la differenza tra riformismo e massimalismo". Lo ha detto il presidente del gruppo Azione-Italia viva al Senato Enrico Borghi a Cagliari, all'assemblea provinciale di Italia viva. (segue) (Rin)