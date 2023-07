Lavoro: Borghi (Az-Iv), presenteremo ddl per partecipazione lavoratori a utili imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il salario - ha spiegato il capogruppo - è contratto che nasce come risultato di una serie di fattori: produttività, contrattazione, pressione fiscale, quote di mercato dell'impresa. Se vogliamo aumentare il valore della singola unità prodotta, bisogna agire su questi fattori, ma non facendo pagare più tasse agli altri lavoratori. Inoltre, cifrare con una legge un valore significa farlo diventare un benchmark, c'è il rischio boomerang. Un imprenditore potrebbe dire a chi percepisce 11 o 12 euro: 'c'è una legge, anziché pagarti 11 euro ti pago 9'. Mentre una legge malfatta potrebbe addirittura spingere verso il lavoro nero. Le questioni sono più complesse, e non si affrontano con l'accetta", ha aggiunto Borghi. (Rin)