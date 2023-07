San Siro: Coordinamento Parco Ovest, consegnato protocollo da oltre 4mila firme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi i rappresentanti del Coordinamento per la tutela del verde cintura urbana di Milano – Parco Ovest, insieme a rappresentanti di Italia Nostra sezione di Milano, all’Associazione Gruppo Verde San Siro e al consigliere comunale Enrico Fedrighini, hanno consegnato all’ufficio protocollo della Soprintendenza di Milano 4.328 firme a sostegno della richiesta di decretare per l’Ippodromo La Maura un vincolo monumentale, identico a quello che, da anni, tutela dal cemento gli impianti ippici Galoppo e Trenno. La consegna, in concomitanza con la Giornata mondiale per la conservazione della natura, è solo il primo passo perché la raccolta firme proseguirà da settembre per rafforzare ancora di più il sostegno all’iniziativa. Con un vincolo monumentale, la Pista Maura risulterebbe protetta da una legge dello Stato, superiore rispetto alle norme urbanistiche del Comune e della Regione, immodificabile da piani e varianti. Sarebbe un’area finalmente tutelata per sempre. Alla luce delle esperienze precedenti prevediamo che il tempo necessario per concludere l’iter da parte della Soprintendenza sia di sei mesi, all’incirca per la fine dell’anno. Sempre oggi i rappresentanti del Coordinamento hanno avanzato la richiesta di partecipare per essere ascoltati nelle commissioni competenti istituite dal Comune di Milano al fine di poter esporre e condividere gli impatti e le conseguenze derivanti dai concerti organizzati nelle scorse settimane negli Ippodromi La Maura e Galoppo e hanno ottenuto l’invito ufficiale per giovedì mattina. All’incontro il Coordinamento porterà le testimonianze, le foto e i video inviati dai cittadini al fine di regolare al meglio i concerti e concordare un afflusso di spettatori compatibile con l’area.(Com)