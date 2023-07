Reddito cittadinanza: Sportiello (M5s), interpellanza urgente a Calderone su sospensione via sms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ciò che sta accadendo in molte città d'Italia, ad iniziare da Napoli e Roma, è la cronaca di un disastro annunciato. Questo governo ha deciso di abbandonare al loro destino quasi 169 mila famiglie beneficiarie di Reddito di cittadinanza, che oggi hanno ricevuto via sms la notizia della sospensione dell'assegno. La provincia di Napoli è quella con il maggior numero di cittadini coinvolti: 21.507. In queste ore negli uffici dei servizi sociali in tutte le Municipalità centinaia di persone stanno chiedendo di essere prese in carico dopo aver ricevuto il messaggio. Anche nella Capitale e provincia, oltre 12 mila nuclei perderanno il sussidio. Una situazione che rischia di diventare esplosiva, scatenata dall'atteggiamento punitivo di questo esecutivo nei confronti di persone che versano in condizioni di marginalità sociale che ora saranno abbandonate al loro destino. Per tali motivi, ho presentato un'interpellanza urgente alla ministra del Lavoro Calderone per sapere se abbia ben chiaro il dramma che tutte queste persone vivranno a partire dal mese di agosto e quali azioni intende porre in essere per contenere le inevitabili conseguenze personali e sociali che questo dramma può comportare". Lo afferma la deputata del M5s, Gilda Sportiello.