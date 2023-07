Lavoro: Cgil, Regione Lazio non affidi a privati lotta al sommerso e alle condotte illecite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio ha avuto inizio la discussione sul protocollo di intesa tra Regione Lazio e Ordine dei consulenti del lavoro sulla asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro. "Una scelta che reputiamo sbagliata perché si consegna a soggetti privati, pagati dalle stesse imprese, la tutela delle leggi in sostituzione delle funzioni affidate a Inps, Inail, Inl ed altri enti pubblici". Così, in una nota la Cgil di Roma e del Lazio. "Il vero contrasto al lavoro sommerso e alle condotte illecite - continua la nota - passa attraverso il potenziamento degli organici, a partire dagli Spresal, su cui la Regione Lazio può fare la sua parte, e con l'attuazione di importanti leggi regionali, fortemente volute dalle Cgil, sulla qualità del lavoro negli appalti, sulla salute e la sicurezza e sul caporalato", conclude Cgil. (Com)