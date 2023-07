Reddito cittadinanza: Furfaro (Pd), chi non paga lavoratori fa il ministro, poveri invece in strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Dopo l'accanimento, la presa in giro. Questo sta accadendo alle famiglie italiane più povere. Oggi, con un messaggio è stato comunicato a 169 mila famiglie italiane che non c'è più nessun aiuto per loro. L'emblema di questo governo: chi non paga i lavoratori viene fatto ministro, chi vive in povertà lasciato su una strada. Deboli con i forti, forti con i deboli. La solita ipocrisia della destra italiana". Lo afferma in una nota Marco Furfaro, deputato e componente della segreteria nazionale del Pd.