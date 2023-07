Roma: bomba carta distrugge centro estetico, torna la paura a Centocelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una serranda piegata e distrutta, un buco nel muro e lo scalino di ingresso completamente divelto. Si presenta così il centro estetico in via delle Robinie, nel quartiere Centocelle di Roma, dove all’alba di oggi, alle 4 circa, è stata fatta esplodere una bomba carta. Si tornano a contare i danni ad attività commerciali in una zona che conosce fenomeni simili e c’è chi ricorda il doppio incendio al locale “Pecora Elettrica”. "Il locale è distrutto, ma siamo pronti a ripartire, non mi faccio spaventare da nessuno", racconta Valeria, titolare insieme al marito, entrambi romani. Nel pomeriggio diverse persone, armate di scopa e paletta, hanno sistemato e pulito l'ingresso del centro per riprendere quanto prima l'attività, inclusi i proprietari del locale. I danni sono ingenti e da quantificare ma "non ho idea di chi sia stato o del perché lo abbiano fatto, forse lo hanno fatto per invidia o per gioco - aggiunge - ma potevano fare una strage, perché lì sotto c'è un tubo del gas, che se si fosse infiammato sarebbero stati guai seri". (segue) (Rer)