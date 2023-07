Roma: bomba carta distrugge centro estetico, torna la paura a Centocelle (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, resta lo spavento anche per chi abita nella zona e che si è svegliato di soprassalto dopo il boato creato dall'esplosione. "È successo intorno alle 4 di mattina ho sentito il botto fortissimo, a me si è spenta la tv, mentre a un'altra condomina si è rotto il vetro d'una finestra, oltre al negozio sono state danneggiate anche un'auto e un motorino", racconta un signore che abita nella via. Secondo un'altra residente "si sono sentiti anche gli antifurti delle macchine, io dormo con i tappi, eppure sia io che mio marito ci siamo svegliati per via del botto". "Inizialmente ho pensato fosse un incidente stradale", racconta un residente di 85 anni. "Poi ho sentito un odore acre, e quando sono sceso in strada mi hanno raccontato", conclude l'85enne. Centocelle "non è mai stata una zona tranquilla, fin dagli anni Ottanta ci sono sempre state esplosioni misteriose", racconta un residente della zona. "Recentemente no - ammette - però furti, strappi, gente che viene dentro casa sì". Un altro residente invece dice di vivere in zona "dal 1948, il quartiere lo conosco, e mi hanno pure spaccato tre volte lo specchietto dell'auto. Due anni fa poi hanno incendiato la Pecora Elettrica due volte". Un altro testimone ancora racconta che la zona “non è tanto tranquilla. Sono zone un po' così, c'è spaccio di droga, ci sono spesso liti". (Rer)