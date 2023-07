Migranti: Pd, da Ponte Galeria al via ispezione in centri e hotspot, domani a Lampedusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi una delegazione del Partito democratico si è recata presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria a Roma, accompagnata dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Lazio Stefano Anastasia. La delegazione era composta dall'europarlamentare Brando Benifei, dalla senatrice Cecilia D'Elia, dalla coordinatrice della segreteria nazionale e consigliera regionale Marta Bonafoni, dal segretario e consigliere regionale Daniele Leodori e dalle consigliere regionali Emanuela Droghei e Michela Califano. "Non una semplice visita, ma la prima di una serie di azioni ispettive che da qui in avanti il Pd ha intenzione di effettuare in maniera sistematica nei luoghi di approdo, accoglienza e detenzione dei migranti in Italia - si legge in una nota -. La delegazione ha potuto riscontrare nel centro una situazione critica: 87 persone (tra loro quattro donne) stazionano da giorni dentro delle grandi celle a cielo aperto e neppure l'aria condizionata degli stanzoni riesce in minima parte a stemperare le altissime temperature di questo periodo". (segue) (Com)