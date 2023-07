Migranti: Pd, da Ponte Galeria al via ispezione in centri e hotspot, domani a Lampedusa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La stessa ispezione ha potuto svolgersi con difficoltà, a causa - continua la nota del Pd - di una dichiarata carenza di personale di polizia. I numeri esigui degli operatori non hanno permesso un accompagnamento in sicurezza nei reparti e, cosa più grave, quegli stessi numeri rendono impossibile ogni attività all'interno del Cpr: il campo da calcio e quello da pallavolo, così come la sala polifunzionale, sono inutilizzabili. I Cpr, 'carceri di fatto' senza delle norme chiare che ne regolino la vita all'interno, sono luoghi ambigui dove i diritti umani traballano. Per questo li visiteremo uno a uno, per portarne alla luce le condizioni e inquadrarli dentro le politiche migratorie dell'attuale governo, che sottoscrive il memorandum con la Tunisia senza alcuna considerazione dei diritti umani e tiene nel caos il sistema dell'accoglienza, scaricandolo di fatto sulle spalle dei Comuni e dei sindaci". (segue) (Com)