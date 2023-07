© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine la Uefa ha deciso la punizione per la Juventus. Il Club non potrà partecipare a nessuna coppa Europea nella prossima stagione. La decisione è stata presa come conseguenza del giudizio sulla violazione del fair play finanziario. In Conference andrà quindi la Fiorentina. I Bianconeri dovranno anche pagare una multa di almeno 10 milioni di euro. (Rpi)