Milano: Comune, se vincolo su stadio San Siro, da Sopraintendenza scelta grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al futuro di San Siro, il Comune di Milano fa sapere che non è ancora pervenuta una comunicazione ufficiale da parte della Soprintendenza, ma sembrerebbe ormai acclarata la scelta per un 'vincolo culturale semplice'. Vincolo che di fatto impone, in concreto, che lo stadio rimanga lì dov'è. Si ricorda, ancora una volta, che il progetto di un nuovo stadio presentato dai due club contemplava l'abbattimento dell'attuale impianto. Se confermata, la decisione della Soprintendenza avrebbe conseguenze gravi non solo per il futuro dello stadio e per la sua sostenibilità economica, ma anche perché ridurrebbe di molto le possibilità che le squadre restino a Milano con un nuovo impianto.(Com)