Imprese: Banco Bpm, test Eba dimostra resistenza a shock significativi

- Il Gruppo Banco BPM è stato sottoposto al 2023 EU-wide stress test condotto dall’European Banking Authority (EBA) in collaborazione con Banca d’Italia, la Banca Centrale Europea (BCE) e il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (ESRB – European Systemic Risk Board). Lo scenario Adverse è stato definito da BCE e dall’ESRB e copre un orizzonte temporale di tre anni (2023 – 2025). L’esercizio di stress test è stato svolto sotto l’ipotesi di bilancio statico al 31 dicembre 2022 e pertanto non considera strategie aziendali e azioni manageriali già attuate e/o future. I risultati dell’esercizio di simulazione non costituiscono previsioni né sulla performance finanziaria futura né sui ratio patrimoniali attesi del Gruppo. La solidità dimostrata nello scenario Baseline, derivante dalla capacità di Banco BPM di generare valore attraverso il business caratteristico, e laresilienza manifestata nello scenario Adverse, sono confermate dai seguenti risultati, che si confrontano con un punto di partenza pari al 12,8 per cento in termini di CET 1 ratio fully loaded al 31.12.2022: CET 1 ratio fully loaded post impatto Stress Test Baseline scenario pari a 14,6 per cento al 2023 (16,5 per cento al 2024 e 17,4 per cento al 2025); CET 1 ratio fully loaded post impatto Stress Test Adverse scenario pari a 8,5 per cento al 2023 (8,7 per cento al 2024 e 9,0 per cento al 2025). Entrambi i risultati rispettano ampiamente i requisiti minimi regolamentari sia nello scenario Baseline che Avverso. Il Gruppo, pur in uno scenario Adverse particolarmente peggiorativo rispetto allo scenario adottato nell’esercizio di stress test 2021, ha raggiunto risultati migliori su un orizzonte temporale omogeneo: in particolare, nel precedente esercizio lo scenario Adverse portava a un CET1 ratio fully loaded post impatti di 7,0 per cento al termine dei 3 anni (9,0 per cento al termine dei 3 anni nell’esercizio 2023, +2 p. p.) (Com)