Parlamento: ecco le audizione della settimana in Vigilanza Rai, giovedì Urso

24 luglio 2021

- La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge le seguenti audizioni presso l'Aula del II piano di palazzo San Macuto: martedì primo agosto, ore 13.30, direttore intrattenimento day time, Angelo Mellone, direttore approfondimento, Paolo Corsini; ore 20, Giacomo Lasorella, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni; mercoledì 2 agosto, ore 8.30, direttore Tg1, Gian Marco Chiocci, direttore Tg2, Antonio Preziosi, direttore Giornale radio, Francesco Pionati; ore 20, rappresentanti di Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, Legambiente, Forum nazionale del terzo settore, Wwf Italia; giovedì 3 agosto, ore 8.30, ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso; ore 20, direttore Tg3, Mario Orfeo, direttore intrattenimento prime time, Marcello Ciannamea; venerdì 4 agosto, ore 8, direttrice Rai play e digital, Elena Capparelli, direttore contenuti digitali e transmediali, Maurizio Imbriale, direttore Rai cinema e serie tv, Adriano De Maio, amministratore delegato Rai cinema, Paolo Del Brocco. Gli appuntamenti - rendo noto l'ufficio stampa di Montecitorio - vengono trasmessi in diretta webtv. (Com)