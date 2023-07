© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì primo agosto, alle ore 9, nell'Aula di Montecitorio si svolgono le comunicazioni del governo in ordine alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Interviene – rende noto l’ufficio stampa della Camera – il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. (Com)