Roma: scippa una catenina d’oro e la ingoia, 35enne rischia di soffocare

- Ha rischiato il soffocamento l’uomo che, ieri pomeriggio a Roma, ha inghiottito la catenina d’oro che aveva appena scippato per evitare che i carabinieri la trovassero. Un tentativo di occultare le prove, secondo quanto apprende Agenzia Nova, fatto da un cittadino tunisino 35enne, comunque non riuscito perché i carabinieri lo hanno arrestato ugualmente. L’uomo, quindi, è finito piantonato in ospedale al San Camillo dove i medici lo hanno mantenuto sotto osservazione fino a che il pericolo di complicazioni non fosse superato. Tutto è avvenuto ieri pomeriggio quando lo straniero irregolare in Italia, ha scippato la catenina d’oro ad un anziano in zona Garbatella per poi darsi alla fuga. I carabinieri della stazione Garbatella accorsi sul posto insieme agli operatori del 118, hanno ascoltato il racconto della vittima e hanno cercato e trovato il ladro in prossimità della stazione Ostiense. Portato in caserma, l’uomo ha avuto la prontezza e l’avventatezza di ingoiare la catenina. Immediatamente è stato portato in ospedale con una ambulanza del 118 dove ha trascorso la notte sotto osservazione medica. Questa mattina, invece, è stato portato in tribunale a Roma per l’udienza di convalida dell’arresto.(Rer)