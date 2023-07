Niger: ministero Esteri russo smentisce coinvolgimento di Mosca nel colpo di Stato militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indiscrezioni secondo cui la Russia sarebbe coinvolta nel colpo di Stato militare in Niger sono infondate. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il direttore del dipartimento per l'Africa del ministero degli Esteri russo, Vsevolod Tkachenko. "Queste falsità hanno lo scopo di tentare di accusarci ancora una volta di qualcosa senza alcun motivo", ha detto Tkachenko parlando a margine del Summit Russia-Africa a San Pietroburgo. Mosca auspica che la situazione in Niger si normalizzi appena possibile, ha aggiunto Tkachenko. (Rum)