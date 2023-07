Pnrr: Santanchè, ok a terza rata altro traguardo raggiunto da squadra governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia più grande soddisfazione per la decisione della Commissione europea di deliberare il pagamento della terza rata del Pnrr, da 18,5 miliardi di euro, e di approvare le modifiche che l’esecutivo ha proposto sulla rata successiva. È un altro importante traguardo raggiunto dalla squadra di governo, che opera compatta e in piena sinergia tra tutti i ministeri, con un lavoro che intendiamo portare avanti sempre e solo nell’interesse delle famiglie e delle imprese italiane, e quindi della crescita e dello sviluppo nazionali. Grazie, in particolar modo, al ministro Fitto, con il quale ho una costante interlocuzione per allineare al meglio le risorse Pnrr e le politiche per il turismo. Spiace solo constatare, una volta di più, che in questa vicenda c’è chi ha remato a favore dell’Italia, delle famiglie e delle imprese e chi, invece ha sperato fino all’ultimo nel fallimento del governo che rimane, però, aperto al contributo di tutti coloro che vogliono lavorare per il bene della nazione". Questo il commento del ministro del Turismo Daniela Santanchè sulla delibera della Commissione europea di oggi. (Rin)