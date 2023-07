Nato: ministro Esteri turco, in stretto coordinamento con Ungheria per adesione Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia e l'Ungheria sono in stretto coordinamento sul processo di ratifica della domanda di adesione della Svezia alla Nato. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, in una conferenza stampa congiunta con l'omologo ungherese, Peter Szijjarto, secondo quanto riferito dal quotidiano "Aydinlik". Fidan ha iniziato oggi la sua prima visita a Budapest, in Ungheria, su invito di Szijjarto. "La Svezia ha compiuto alcuni progressi in linea con le richieste della Turchia riguardo alla lotta contro il terrorismo, ma si attendono ulteriori azioni da parte di Stoccolma", ha dichiarato Fidan. Inoltre il ministro degli Esteri turco ha affermato che "il parlamento della Turchia discuterà della ratifica dell'adesione della Svezia alla Nato quando riaprirà i lavori in ottobre". Da parte sua, il ministro degli Esteri ungherese, Szijjarto, durante l'incontro ha sottolineato che "il ruolo della Turchia in questa nuova era è molto più esteso". Ankara "è importante non solo per l'Ungheria, ma anche per la sicurezza dell'Europa e diventerà uno dei Paesi più influenti in breve tempo". (Tua)