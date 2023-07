Pnrr: Malan (Fd'I), ok Commissione Ue rate 3 e 4 smentisce tifo contro di opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il via libera da parte della Commissione europea al pagamento della terza rata del Pnrr e delle modifiche alla quarta segna l'ennesimo successo del governo Meloni e del ministro Fitto. Quello di oggi è un risultato che smentisce le opposizioni che in questi mesi hanno tifato per il fallimento di ogni trattativa e intesa. Le parole del presidente Ursula von der Leyen e del commissario Gentiloni invece fanno giustizia del grandissimo impegno profuso dal nostro governo e dimostrano l'affidabilità e la considerazione a livello internazionale che la nostra nazione ha conquistato". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan.(Rin)