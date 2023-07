Imprese: Caltagirone, utile netto in aumento a 127,8 milioni di euro nel primo semestre, ricavi in aumento a 976,3 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Caltagirone, operante nei settori del cemento, dell’editoria, dei grandi lavori, immobiliare e finanziario ha chiuso il primo semestre dell’anno con un risultato netto pari a 127,8 milioni di euro, in crescita dell’25,1 per cento rispetto al primo semestre 2022, di cui 68,9 milioni di euro di competenza del gruppo (+25,4 per cento rispetto al primo semestre del 2022). Lo rende noto Caltagirone Spa, il cui Consiglio di amministrazione ha esaminato ed approvato i risultati del primo semestre 2023. Le principali voci del conto economico hanno registrato una crescita rispetto al corrispondente periodo del 2022. I ricavi sono pari a 976,3 milioni di euro, in aumento dell’1,4 per cento rispetto al 30 giugno 2022 (962,5 milioni di euro). Il margine operativo lordo è di 200,4 milioni di euro, in crescita del 42 per cento rispetto al 30 giugno 2022 (141,2 milioni di euro). Il patrimonio netto complessivo è pari a 2,58 miliardi di euro (2,54 miliardi di euro al 31 dicembre 2022), di cui 1,42 miliardi di euro di competenza del gruppo (1,36 miliardi di euro al 31 dicembre 2022). (Rin)