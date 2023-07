Bulgaria: aeroporto Sofia registra oltre 6 milioni di passeggeri nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 6 milioni le persone transitate nel 2022 nell’aeroporto di Sofia, in Bulgaria. È quanto emerge da un rapporto annuale pubblicato dallo stesso scalo bulgaro, ripreso dall’agenzia di stampa “Bta”. Secondo la relazione, i passeggeri sono aumentati del 78 per cento, con l’aeroporto che ha quasi raggiunto i livelli precedenti alla pandemia da coronavirus. Stando ai dati, il numero dei voli commerciali nello scalo di Sofia è aumentato lo scorso anno del 50 per cento rispetto al 2021. (Seb)