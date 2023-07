Decreto Pa bis: Mollicone (Fd'I), nessuna lottizzazione di Csc, valorizzeremo ruolo studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nuova struttura della governance del Centro sperimentale di cinematografia e l'aggiornamento delle finalità porteranno il Csc a essere competitivo nella formazione di nuove figure di eccellenza nel settore audiovisivo. Convocheremo il settore audiovisivo, e anche gli studenti del Csc, nei lavori di commissione per l'indagine conoscitiva sull'innovazione nella cultura. Lavoreremo per dare loro rappresentanza nel Cda e abbassare il costo della retta - dichiara il presidente della commissione Cultura della Camera, deputato Fd'I Federico Mollicone, in risposta al deputato M5s Riccardo Ricciardi - da noi nessuna lottizzazione, ma valorizzazione del merito. Va garantito, e lo faremo con una specifica pdl in autunno, che le nomine di derivazione politica nell'ambito culturale siano nel perimetro di quelle soggette a 'spoils system', garantendo sincronia fra indirizzi di governo e indirizzi culturali delle istituzioni". (Rin)