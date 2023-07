Russia-Africa: vertice a San Pietroburgo, Putin promette sostegno su grano, sicurezza ed energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda edizione del Summit Russia-Africa, conclusasi oggi a San Pietroburgo, ha rappresentato un’ulteriore piattaforma diplomatica tramite cui il Cremlino cerca di rafforzare la propria posizione a livello globale, in un contesto di crescente isolamento a Occidente. La Federazione Russa ha potuto mostrare ai partner africani i vantaggi di una cooperazione approfondita sul piano economico e commerciale, concentrando la propria attenzione in particolare sulle politiche per lo sviluppo e le forniture di beni di prima necessità. Dopo aver annunciato la volontà di non rinnovare l’accordo del Mar Nero sul grano, Mosca ha provato a presentarsi alle nazioni africane come un attore affidabile e generoso per quanto riguarda le forniture di generi alimentari, assicurando approvvigionamenti stabili e rapidi per i Paesi che ne faranno richiesta. Il presidente Vladimir Putin, intervenuto giovedì e venerdì in seduta plenaria, non ha risparmiato stoccate all’Occidente, accusato di voler colpire la Russia senza curarsi degli effetti devastanti delle sanzioni per quanto riguarda il mercato di prodotti agricoli e fertilizzanti. Di contro, come ha spiegato il capo dello Stato, Mosca è pronta a fornire sostegno ai partner africani anche sul piano della sicurezza e dell’energia. (segue) (Res)