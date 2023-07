Russia-Africa: vertice a San Pietroburgo, Putin promette sostegno su grano, sicurezza ed energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il continente africano “sta diventando un nuovo centro di potere”, ha dichiarato Putin nel suo intervento in plenaria, e altri Paesi “dovranno accettare questa nuova realtà”. In questo cambio di scena, secondo il capo del Cremlino, la Russia e l'Africa hanno stretti legami di amicizia consolidati nel tempo. “Le basi sono state poste a metà del secolo scorso durante gli anni della lotta dei popoli del continente africano per la loro libertà", ha osservato il leader russo tentando così di presentarsi come alternativa al “colonialismo occidentale". In questo contesto, sempre secondo le parole di Putin, Mosca è pronta a offrire assistenza nella risoluzione dei conflitti ma anche aiuti materiali, come i 90 milioni di dollari pronti per “alleviare i debiti dei Paesi africani”. Poi la cooperazione si dovrebbe spostare, nelle intenzioni di Mosca, anche tra le rispettive forze dell’ordine e i servizi speciali. La Russia, infine, sarà sempre “un fornitore responsabile di prodotti agricoli, anche su base gratuita", per i Paesi che ne hanno bisogno. "Forniremo il nostro grano e altri prodotti alimentari, anche gratuitamente e nell'ambito del programma alimentare delle Nazioni Unite", ha detto il capo del Cremlino. Tra gli interventi degli ospiti del Summit spicca quello del presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed al-Menfi, secondo il quale la Libia “conta sull'aiuto della Russia e dei Paesi africani per il ritiro delle truppe straniere dal suo territorio”, mentre tra gli incontri bilaterali spicca quello tra Putin e l’egiziano Al Sisi. "Le relazioni tra Russia ed Egitto sono state di natura strategica per decenni. Abbiamo molti grandi progetti congiunti", ha detto Putin. (segue) (Res)