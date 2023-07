Russia-Africa: vertice a San Pietroburgo, Putin promette sostegno su grano, sicurezza ed energia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i punti economici d’interesse compare naturalmente il settore dell’energia, con la delegazione della Nigeria che ha annunciato di voler discutere con Gazprom le possibilità di esplorazione e produzione di gas nel Paese africano. Riguardo alla situazione in Niger è intervenuto il ministero degli Esteri di Mosca con una nota, in cui esorta le parti in conflitto “a risolvere il problema attraverso il dialogo” e ad astenersi dall'uso della forza. A proposito di conflitti, il tema dell’Ucraina non poteva non emergere al tavolo del Summit di San Pietroburgo. La Russia “rispetta i piani e i suggerimenti degli Stati africani sulla risoluzione della crisi ucraina”, ha detto Putin senza entrare troppo nel merito dopo la tiepida accoglienza il mese scorso, sia da parte di Mosca che di Kiev, di una missione di pace composta da sette Paesi del continente africano. Infine, l’ultima stoccata a Stati Uniti, Nato e autorità ucraine: “Tutti i problemi che riguardano la crisi ucraina e l’espansione della Nato dovrebbero essere risolti attraverso dei negoziati”. “Il problema è che (le autorità ucraine) si rifiutano di negoziare con noi”, ha detto il capo del Cremlino. Il leader russo ha osservato che il conflitto si basa “sulla creazione di minacce alla sicurezza della Russia” da parte di Stati Uniti e Nato. “Ripeto ancora una volta, si rifiutano di negoziare su questioni che riguardano una ‘sicurezza uguale per tutti’, compresa quella della Russia. E l’Ucraina stessa o, meglio, il regime ucraino di oggi, rifiuta i negoziati, lo hanno dichiarato ufficialmente. Il presidente dell’Ucraina (Volodymyr Zelensky) ha approvato un decreto in merito che vieta esplicitamente di negoziare”, ha concluso il capo del Cremlino. (Res)