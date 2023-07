Fisco: Ronzulli, grazie ad emendamenti FI a delega, semplicazione ed erario meno ostile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Semplificazione delle procedure, premi per chi collabora con il fisco per sanare omissioni e irregolarità, depenalizzazione e sburocratizzazione. Grazie agli emendamenti alla delega fiscale, presentati da Forza Italia e approvati oggi in commissione Finanze del Senato, si compie un altro importante passo per un nuovo e pacifico rapporto fra Stato e cittadini in materia di tasse". Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. "Tra le molte nostre proposte accolte - prosegue - si avvia un percorso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali, il potenziamento degli effetti premiali per chi aderisce al regime di adempimento collaborativo, l'esclusione delle sanzioni amministrative e penali tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente. Oltre all'eliminazione dell'automatismo del prelievo forzoso, tra le altre cose verranno introdotti anche maggiori vantaggi per i contribuenti, grazie alla facilità di accesso al loro cassetto fiscale per conoscere la situazione personale e pagare tempestivamente le tasse, e la revisione della disciplina dei rimborsi dell'Iva, per renderla più semplice e razionale. Abbiamo promesso agli elettori un fisco più equo e meno ostile ai cittadini e stiamo mantenendo gli impegni", conclude. (Rin)