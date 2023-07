Serbia: prorogata di 3 mesi la custodia del padre del ragazzo che ha sparato nella scuola di Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'appello di Belgrado ha prorogato di altri 3 mesi la custodia cautelare del padre del ragazzo che ha compiuto la strage di inizio maggio nella scuola primaria Vladislav Ribnikar, causando la morte di 10 persone. Lo riporta l'emittente "N1", secondo cui nella nota si legge che la Corte di Appello ha tenuto conto del fatto che dal fascicolo e da tutte le prove finora raccolte negli atti "emerge il fondato sospetto che l'imputato abbia commesso un reato di grave entità contro la sicurezza generale". "Tenendo conto di tutte le circostanze del reato esiste un fondato sospetto che l'imputato abbia addestrato il figlio minorenne di tredici anni a maneggiare armi da fuoco, munizioni e ad esercitarsi nel tiro a segno con un'arma da fuoco per un lungo periodo di tempo", riporta la nota. La spiegazione della Corte continua sottolineando che nell'appartamento l'imputato "non ha conservato coscienziosamente le armi da fuoco e le munizioni in modo tale da evitare che venissero in possesso del figlio minorenne, mettendo così in pericolo la vita di altre persone" e che "tutte le circostanze sopra menzionate indicano che l'imputato ripeterà il reato in un breve periodo di tempo, se viene rilasciato". (Seb)